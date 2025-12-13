Mersin'de 'polis ve savcı' dolandırıcılarına operasyon: 18 milyonluk altın ve para ele geçti, 28 tutuklama

Mersin'de 'polis ve savcı' dolandırıcılığına operasyon: 28 tutuklama

Mersin polisinin düzenlediği operasyonlarda, sahte 'polis ve savcı' kılığına girerek vatandaşları korkutup dolandıran şebekelere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 31 şüpheliden 28'i tutuklandı, mağdurlardan alınan yaklaşık 18 milyon liralık altın, döviz ve TL ele geçirildi.

Operasyonun detayları

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son 3 ay süren takip ve çalışmanın ardından şebekelerin izini sürdü. Şüphelilerin, kendilerini 'polis ve savcı' olarak tanıtıp psikolojik baskı ve korkutma yöntemiyle vatandaşları ikna ederek yüksek meblağlı para ve kıymetli ziynet eşyalarını belirlenen adreslere bırakmaya veya kuryelere elden teslim etmeye zorladığı tespit edildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, dolandırılanlara ait olduğu belirtilen yaklaşık 18 milyon lira değerinde varlık ele geçirildi; bunun 2 kilogramı altın, geri kalanı döviz ve TL olarak kaydedildi. Toplam 31 şüpheli yakalandı; adliyeye sevk edilenlerden 28'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kameraları ve teknik takip

Polisin çalışmasında, şüphelilerin eylemlerden önce ve sonra sürekli araç ve kıyafet değişikliği yaptığı, yüzlerini maske veya kask gibi unsurlarla sistematik biçimde gizledikleri belirlendi. Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile diğer güvenlik kamera kayıtları üzerinde yapılan detaylı incelemede, şüphelilerin para alma anlarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Ele geçirilen altın ve paraların eksiksiz olarak mağdurlara teslim edildiği bildirildi.

Emniyet'ten uyarı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için suç ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca "Hiçbir resmi görevli polis, savcı, asker telefon aracılığıyla vatandaşlardan nakit para veya ziynet eşyası talep etmez. Bu tür taleplere kesinlikle itibar etmeyiniz." ifadesi yer aldı.

ELE GEÇİRİLENLER