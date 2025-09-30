Mersin'de Sahildeki CF-104 Starfighter Korozyon Nedeniyle Söküldü

Mersin'de sahilde sergilenen CF-104 Starfighter uçağı, deniz tuzunun yol açtığı korozyon nedeniyle güvenlik gerekçesiyle söküldü; söküm Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ tarafından tamamlandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:22
Mersin'de Sahildeki CF-104 Starfighter Korozyon Nedeniyle Söküldü

Mersin'de Sahildeki CF-104 Starfighter Korozyon Nedeniyle Söküldü

Uzun yıllardır Mersin sahilinin simgesi olan CF-104 Starfighter tipi bombardıman uçağı, korozyona uğraması nedeniyle kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1995 yılında Büyükşehir Belediyesine hibe edilen uçak, 1999'dan bu yana Kültür Park sahilinde sergileniyordu. Yapılan incelemede, deniz tuzunun etkisiyle uçağın korozyona uğradığı ve düşme ihtimali ile can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği belirlendi.

Bu değerlendirme doğrultusunda anıt uçağın sökülmesine karar verildi. Uçak, söküm işlemleri için Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'ye devredildi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle çalışma başlatıldı. Sahile gelen MKSEA ekipleri vinç yardımıyla uçağın sökümünü tamamladı.

Uçağın Tarihçesi

Kanada'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine 1983 yılında hibe edilen CF-104 Starfighter tipi bombardıman uçakları, servisten çıkarıldıktan sonra anıt uçak olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderilmişti. Milli Savunma Bakanlığınca "8-7005" koduyla Mersin'e hibe edilen uçak, sergilendiği alanda 26 yıldır sahilin simgesi olmuştu.

Mersin'de uzun yıllardır sergilendiği sahilin simgesi olan "CF-104 Starfighter" tipi bombardıman...

Mersin'de uzun yıllardır sergilendiği sahilin simgesi olan "CF-104 Starfighter" tipi bombardıman uçağı, korozyona uğraması nedeniyle söküldü.

Mersin'de uzun yıllardır sergilendiği sahilin simgesi olan "CF-104 Starfighter" tipi bombardıman...

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı
2
Antalya'da Bıçakla Cinayet Davasında Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
3
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman kapatıldı
4
İstanbul Ümraniye'de İzinsiz Pankart: 6 Zanlı Yakalandı
5
Sivas'ta Öğrenci Boğazına Mandalina Kaçtı — Öğretmen Heimlich ile Kurtardı
6
İstanbul Polis Bandosu, Üsküdar Huzurevi'nde 1 Ekim Konseri
7
Edirne'de 6 Ton İpsala Pirinciyle Dev Pilav Festivalde Dağıtıldı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar