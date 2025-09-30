Mersin'de Sahildeki CF-104 Starfighter Korozyon Nedeniyle Söküldü

Uzun yıllardır Mersin sahilinin simgesi olan CF-104 Starfighter tipi bombardıman uçağı, korozyona uğraması nedeniyle kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1995 yılında Büyükşehir Belediyesine hibe edilen uçak, 1999'dan bu yana Kültür Park sahilinde sergileniyordu. Yapılan incelemede, deniz tuzunun etkisiyle uçağın korozyona uğradığı ve düşme ihtimali ile can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği belirlendi.

Bu değerlendirme doğrultusunda anıt uçağın sökülmesine karar verildi. Uçak, söküm işlemleri için Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'ye devredildi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle çalışma başlatıldı. Sahile gelen MKSEA ekipleri vinç yardımıyla uçağın sökümünü tamamladı.

Uçağın Tarihçesi

Kanada'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine 1983 yılında hibe edilen CF-104 Starfighter tipi bombardıman uçakları, servisten çıkarıldıktan sonra anıt uçak olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderilmişti. Milli Savunma Bakanlığınca "8-7005" koduyla Mersin'e hibe edilen uçak, sergilendiği alanda 26 yıldır sahilin simgesi olmuştu.

