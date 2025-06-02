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Mersin'de Sahipsiz Köpek Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

Mersin'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki bir adam yaralandı. Olayın detayları ve mağdurun durumu kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 19:41
Mersin'de Sahipsiz Köpek Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

Mersin'de Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında Yaralanma Olayı

Mersin'in Toroslar Belediyesi sınırlarında meydana gelen üzücü bir olayda, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 40 yaşındaki Fatih Erasil yaralandı. 31 Mayıs'ta Çağdaşkent Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yürüyüş yaparken, 68'liler Barış Ormanı’nda korkunç bir saldırıya maruz kaldı.

Olay anında, Erasil, yürüyüş parkurunda 5-6 köpeğin diğer bir köpeğe saldırmasını izliyordu. Bu sırada kendisine de havlayan bir köpek, diğerlerini harekete geçirdi ve grup halinde ona saldırdılar. Sağ dizinden ve sağ kolundan yaralanan Erasil, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Yaralı adam, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı ve burada alınan tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu oldu.

Olayın Ardından Yaşananlar

Erasil, yaşadığı korkunç olayı unutamadığını belirterek, "Yaşadıklarımı anlatmam mümkün değil. Köpeklerin bana saldırdığı an, paramparça olacağımı düşündüm. Ambulansa binene kadar yaşadıklarım aklımda sürekli tekrar ediyor." dedi.

Olay sonrası, Erasil’in çocuklarının psikolojik durumunun etkilendiğini de ifade etti. Artık sokağa çıktıklarında köpekleri görünce çocuklarını koruma içgüdüsü ile daha temkinli davrandığını belirten Erasil, belediye yetkililerinden sahipsiz köpeklerle ilgili önlemler almasını talep etti.

Erasil, söylenene göre, "Ben köpeklerden korkmuyordum ama şimdi yanlarına bile yaklaşamam. Belediyelerimiz, bu hayvanlara üzmeyecek şekilde, sağlıklı ve güzel barınaklar yapmalıdır. Benim başıma geldi, başka kimsenin başına gelmesin." diyerek taleplerini dile getirdi.

Mersin'in Toroslar Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Fatih Erasil...

Mersin'in Toroslar Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Fatih Erasil, yaralandı. Fatih Erasil, evinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mersin'in Toroslar Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Fatih Erasil...

Mersin'in Toroslar Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Fatih Erasil, yaralandı. Fatih Erasil, evinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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