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Mersin'de Sahipsiz Köpeklerin Kadına Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Mersin'de sahipsiz köpeklerin bir kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:25
Mersin'de Sahipsiz Köpeklerin Kadına Saldırısı Güvenlik Kamerasında

Mersin'de Köpek Saldırısı Anbean Kaydedildi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, sahipsiz köpeklerin sokakta yürüyen bir kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Fuat Morel Mahallesi'nde gerçekleşti. İsim bilgisi öğrenilemeyen kadın, yürüyüş yaptığı sırada iki sahipsiz köpeğin hedefi oldu. Korku dolu anlar yaşayan kadın, köpeklerden kurtulmaya çalışırken bir sitenin girişindeki bariyere çarparak düştü.

Kadının düşmesi sonrasında köpekler, olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan bu olay, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde detaylı olarak kaydedildi ve bölgedeki hayvanların insanlara yönelik tehlikelerine dikkat çekti.

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