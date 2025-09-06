DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.561.936,48 0,69%

Mersin'de Şehit Polis Mustafa Karapınar Kahramanmaraş'ta Toprağa Verildi

Mersin'de atış eğitimi sırasında yaralanan özel harekat polisi Mustafa Karapınar (28), Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:12
Mersin'de Şehit Polis Mustafa Karapınar Kahramanmaraş'ta Toprağa Verildi

Mersin'de şehit olan polis Mustafa Karapınar son yolculuğuna uğurlandı

Özel harekat polisi Mustafa Karapınar (28), Mersin'de atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı sırada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştür.

Karapınar'ın naaşı, Mersin'de düzenlenen törenin ardından hava yoluyla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Türk bayrağına sarılı naaş, silah arkadaşlarının omuzlarında Abdulhamithan Camisi'ne getirildi.

Camide, anne Fatma Karapınar oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene çok sayıda yetkili katıldı

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Hicabi Aytemür, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Babası da 2018'de aynı kentte şehit olmuştu

Şehidin babası özel harekat polisi Ali Karapınar, 2018'de Mersin'de jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu. Babasından 7 yıl sonra aynı kentte şehit oldu.

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
2
İsrail Gazze'de Çok Katlı Binaları Yıkıyor: Filistinliler Göçe ve 'Ölüm Çemberine' İtiliyor
3
Paris'te Binler 'Gazze'deki Soykırım Sona Ersin' Talebiyle Yürüdü
4
Gazze Hükümeti İsrail'in 'Hamas Askeri Faaliyetleri' İddialarını Yalanladı
5
Erdoğan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: Savunma Sanayi Hamlelerimize Karşı Düşmanca Tavır
6
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' için karanlık senaryolara karşı hazırlıklıyız

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı