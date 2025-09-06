Mersin'de Şehit Polis Mustafa Karapınar Kahramanmaraş'ta Toprağa Verildi

Mersin'de şehit olan polis Mustafa Karapınar son yolculuğuna uğurlandı
Özel harekat polisi Mustafa Karapınar (28), Mersin'de atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı sırada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştür.
Karapınar'ın naaşı, Mersin'de düzenlenen törenin ardından hava yoluyla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Türk bayrağına sarılı naaş, silah arkadaşlarının omuzlarında Abdulhamithan Camisi'ne getirildi.
Camide, anne Fatma Karapınar oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Törene çok sayıda yetkili katıldı
Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Hicabi Aytemür, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Babası da 2018'de aynı kentte şehit olmuştu
Şehidin babası özel harekat polisi Ali Karapınar, 2018'de Mersin'de jandarma ekipleriyle ortaklaşa düzenlenen arama, tarama, pusu ve keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirerek şehit olmuştu. Babasından 7 yıl sonra aynı kentte şehit oldu.