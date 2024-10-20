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Mersin'de Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 00:12
Mersin'de Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Mersin Tarsus'ta Yangın Olayı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halinde olan bir tırda yangın çıktı. Yangın, E.G. isimli sürücünün kontrolündeki 63 AFA 543 plakalı çekici ile 63 AEV 104 plakalı dorseye ait tırda meydana geldi.

Yangın Anı ve Müdahale

TEM Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken alev alan tır, sürücünün dikkatli davranmasıyla güvenlik şeridine çekilerek durduruldu. Sürücü, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak yangını başarılı bir şekilde söndürdü. Yangının motor kısmından başladığı belirlendi ve bu durum aracın önemli ölçüde hasar görmesine neden oldu.

Sonuç

Yangının çıkış sebebi ve vurduğu hasar kamuoyunu bilgilendirme kapsamında araştırılmaya devam ediyor.

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