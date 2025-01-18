Mersin'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Silahlı Kavga Faciası

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda, tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan Mikail Kılınç hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Mikail Kılınç ile bir zanlı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte zanlı, Kılınç'a tabancayla ateş açtı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kılınç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kılınç'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Zanlı ise kendi isteğiyle polis merkezine giderek teslim oldu.