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Mersin'de Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybeden Kadın

Mersin Tarsus'ta iş arkadaşının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 18:01
Mersin'de Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybeden Kadın

Mersin'de Silahlı Saldırı Sonrası Üzücü Gelişme

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. 7 Eylül'de meydana gelen olayda, iş arkadaşı Periye Gözüala'yı öldüren Ç.G. tarafından tabancayla vurulan Hamiyet Çetin Görmezer, yoğun tedavi sürecine rağmen kurtarılamadı.

Tarsus Devlet Hastanesindeki Gelişmeler

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 43 yaşındaki Görmezer, Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından Görmezer'in cenazesi morga kaldırıldı.

Olayın Ardındaki Trajik Durum

Olayın faili Ç.G., cinayetin ardından aynı silahı kullanarak intihar etmişti. Bu trajik olay, yerel halkta büyük bir üzüntüye yol açtı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülen Periye Gözüala'nın...

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülen Periye Gözüala'nın cenazesi Tarsus Merkez Kabristanı'nda toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülen Periye Gözüala'nın...

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürülen Periye Gözüala'nın cenazesi Tarsus Merkez Kabristanı'nda toprağa verildi.

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