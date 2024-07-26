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Mersin'de Suçtan Aranan 78 Kişi Yakalandı

Mersin'de yürütülen operasyonlarla aranan 78 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:03
Mersin'de Suçtan Aranan 78 Kişi Yakalandı

Mersin'de Suçla Mücadele Operasyonu

Mersin'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir operasyon sonucu, çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ekiplerinin Başarılı Çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan zanlılara yönelik detaylı bir çalışma başlattı. Bu çerçevede, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yakalamalar ve Sonrası

Gerçekleştirilen bu başarılı operasyon neticesinde, çeşitli suçlarla ilgili olarak aranan toplam 78 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet güçleri, suçla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 78 zanlı yakalandı. Zanlılar, gözaltına alınarak emniyete...

Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 78 zanlı yakalandı. Zanlılar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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