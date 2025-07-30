Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok

Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçı olduğu belirlenen A.Ç.'nin adresine baskın düzenledi.

Operasyon Detayları

Yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 83 obje, 1 tarih taş, 2 ruhsatsız av tüfeği, 94 fişek ve 1,5 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bu operasyon, Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına karşı sürdürülmekte olan mücadele kapsamındaki önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Şüphelinin Durumu

Gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin, jandarmadaki işlemleri devam etmektedir. Yetkililer, operasyonun hukuki boyutunun yanı sıra tarihi eserlerin korunması açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Mersin'in Anamur ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 83 obje, 1 tarih taş, 2 ruhsatsız av tüfeği, 94 fişek ve 1,5 gram uyuşturucu ele geçirildi.