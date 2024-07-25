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Mersin'de Terör Örgütü Elebaşı İçin Slogan Atan 10 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 kişi tutuklandı, Adalet Bakanı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:52
Mersin'de Terör Örgütü Elebaşı İçin Slogan Atan 10 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Terör Suçları ile Mücadele Devam Ediyor

Son günlerde Mersin'de meydana gelen bir olayda, terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Soruşturma ve Tutuklama Süreci

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 10 şüphelinin, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığını duyurdu.

Güvenlik Uyarısı

Tunç, açıklamasında, "Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir." diyerek, devletin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin...

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin...

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin...

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin...

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin...

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin...

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin...

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin...

Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

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