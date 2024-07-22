Mersin'de Terör Propagandası Yapan 9 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'de Terör Propagandası Operasyonu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de gerçekleştirilen bir operasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Bakan Tunç, Mersin'de bir grubun bölücü terör örgütünün propaganda faaliyetlerine katılması üzerine başlatılan soruşturma neticesinde 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Söz konusu grup, bölücü terör örgütünün marşı eşliğinde halay çekmiş ve örgüt lideri aleyhine sloganlar atmıştı.

Çalışmaların Sürekliliği

Adalet Bakanı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kimlikleri belirlenen 9 şüphelinin yakalandığını, ayrıca 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

"Huzurumuzu Bozmaya Çalışan Saldırılara Geçit Vermeyeceğiz"

Bakan Tunç, "Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır." diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.