Mersin'de Tırla Çarpışan Hafif Ticari Araçta 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önündeki tıra arkadan çarparak feci bir kazaya sebep oldu. Kaza, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk ise ağır yaralandı.

Kaza Anı ve Sonrası

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan 1'i çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralı çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, diğer araçlarda incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Bu üzücü olay, yolda dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.