Mersin'de Trafik Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Hüseyin Mavi (20) hayatını kaybetti. Olay, D-400 kara yolu Taşucu mevkisinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 33 VP 831 plakalı otomobili kullanan Mavi, kontrolünü kaybederek refüjdeki bariyere çarptı. Kaza sonrası, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirlerken, yanındaki yolcu Mustafa Mert A (22) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.