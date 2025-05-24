Mersin'de 'Türkiye Sohbetleri' Toplantısı Gerçekleşti

Mersin'de, 'Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde önemli bir buluşma gerçekleşti. 'Türkiye Sohbetleri' adıyla düzenlenen toplantıda, Mersin Valisi Atilla Toros önemli mesajlar verdi.

Toplantının gerçekleştirildiği Suphi Öner Öğretmenevi'nde konuşan Vali Toros, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal değil, bir irade olduğunu vurguladı. 'Bu yüzyıl, 85 milyonun el ele vererek geleceğe yürüdüğü bir yolculuktur,' diyen Toros, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealinin peşinde koşulduğunu dile getirdi.

Vali Toros, Mersin'in üretim gücü, ihracatı ve kadim birikimi ile Türkiye Yüzyılı vizyonunun öncü şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. Şehrin, tarım, ticaret, lojistik, sanayi ve turizm alanlarında eş zamanlı büyüdüğünü vurguladı. 'Dünyanın en büyük 100 limanı arasında yer alan Mersin, ülkemizin dünyaya açılan kapısıdır. 3,8 milyar dolarlık ticaret hacmi ile Türkiye'nin ikinci büyük serbest bölgesine ev sahipliği yapıyor,' şeklinde konuştu.

Toplantıda, Mersin'in ticaretin kalbinin attığı şehir olduğunu ve organize sanayi bölgelerindeki 272 fabrikanın 28 bin çalışanıyla ticari başarıda istikrarlı bir büyüme gösterdiğini belirtti. Tarım ve turizm alanındaki zenginliklerine de dikkat çeken Toros, Mersin'in üretim kültürüyle Türkiye'ye ilham verdiğini söyledi.

Buluşmanın, ortak aklın ışığında atılacak yeni adımların habercisi olduğunu kaydeden Vali Toros, Mersin'deki ayrıştırıcı değil, birleştirici anlayışa vurgu yaptı. 'Birlikte üretme iradesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna gönülden bağlılık var. Bu kıymetli buluşma, Mersin'in sahip olduğu zenginliği yansıtması bakımından son derece anlamlıdır,' dedi.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan gibi önemli isimlerin konuşmalarının ardından, devlet yetkilileri, milletvekilleri, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri buluşmaya katıldı.

Mersin'de "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı Suphi Öner Öğretmenevi'nde yapıldı.

Mersin'de "Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı Suphi Öner Öğretmenevi'nde yapıldı.