Mersin'de Ücretsiz Enstrüman Kurslarına Yoğun İlgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz bağlama, gitar, keman ve piyano kursları 15-50 yaş arası katılımcıların yoğun ilgisini çekiyor; eğitimler uzman eğitmenlerle yapılıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:00
Mersin'de ücretsiz enstrüman kurslarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, bağlama, gitar, keman ve piyano eğitimleriyle hem sanatsal gelişim fırsatı buluyor hem de uzman eğitmenler eşliğinde keyifli bir öğrenme süreci yaşıyor.

Kursun organizasyonu ve katılım şartları

Hizmet, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası Şefi Erman Talşık, kursların 15 ile 50 yaş arası tüm vatandaşlara açık olduğunu belirterek, "Kurslarımız ücretsiz olarak veriliyor ve özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Alanında uzman eğitmenlerimizle haftanın Salı günleri 17.00-19.00 saatleri arasında eğitimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Eğitmenler ve sosyal etki

Talşık, vatandaşların verilen enstrüman kurslarından memnun kaldığını dile getirerek, bu tür çalışmaların sosyal etkileşimi güçlendirdiğini vurguladı: "Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak böyle bir sosyal etkileşim içerisinde olmak bizim için çok kıymetli. İşimizi severek yapıyoruz. Kursiyerlerimizden gelen geri bildirimler de çok olumlu. Kurslara severek ve isteyerek geliyorlar, bunu bizlere yansıttıkları enerjiden anlayabiliyoruz".

Kursiyerlerin deneyimleri

Arzu Demirsoy, küçük yaşlardan itibaren keman çalmaya ilgisi olduğunu belirterek, "3 haftadır keman eğitimi alıyorum ve eğitmenlerimiz her birimizle yakından ilgileniyor. Bu kursların ücretsiz verilmesi benim için büyük bir avantaj" dedi.

Buse Ayta ise keman kursunu uzun zamandır ertelediği bir hayalinin gerçeğe dönüşmesi olarak nitelendirdi: "Dışarıda keman kursları oldukça pahalı. Bu kurs sayesinde hem müzik öğreniyorum hem de sosyalleşiyorum" ifadelerini kullandı.

