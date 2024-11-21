Mersin'de Uçuruma Düşen Sürücü Ağır Yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, arızalanan otomobilini iterek çalıştırmaya çalışan bir kişi, uçuruma düşerek ağır yaralandı. Olay, Yeşildere Mahallesi Karabaş mevkisinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Halil Ö. (60) otomobilinin arızalandığını fark ettikten sonra aracını yolun kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla müdahaleye başladı.

Aracından inen Halil Ö., yanında bulunan iki çocuğuyla birlikte otomobili iterek çalıştırmayı denedi. Ancak aracın kontrolden çıkmasını engelleyemezken, otomobil uçuruma doğru savruldu.

Aracının düşmesini önlemek için otomobile tutunan Halil Ö., yaklaşık 15 metre yükseklikten uçuruma düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, Halil Ö.'yü düştüğü yerden sedyeye alarak halat yardımıyla yukarı çıkardı.

Olayın ardından ağır yaralanan Halil Ö., sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından durumu ciddiyetini koruyor.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, iterek çalıştırmayı denediği arızalanan otomobili ile uçuruma düşen kişi ağır yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla düştüğü yerde sedyeye alınan sürücü, halat yardımıyla yukarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.