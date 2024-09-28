Mersin'de Vergi Kaçakçılığı Operasyonu: 16 Şüpheli Tutuklandı

Mersin Merkezli Vergi Kaçakçılığı Operasyonu

Mersin merkezli olarak gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir vergi kaçakçılığı operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesi altında yürütülen bu operasyon, 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

İlgili operasyon, İl Jandarma Komutanlığı tarafından açıklandı. Operasyon sırasında 22 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin, 1 milyon 51 bin dolar değerinde kumaşı, resmi belgelerde sahtecilik yaparak vergi ödemeden yurda soktukları tespit edildi.

Şüphelilerin Yargı Süreci

Mersin, Aksaray, Ankara, Kırşehir, Hakkari, Ağrı, Uşak, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı. Jandarma sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 22 kişiden 16'sı tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Ardındaki Gerçekler

Zanlıların, yurt dışından ithal edilen kumaşların gümrük işlemleri sırasında gerekli belgelerde sahtecilik yaptıkları belirlendi. Bu durum, vergi kaçırma eyleminin boyutunu gözler önüne serdi.

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda resmi belgede sahtecilik yaparak vergi kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda resmi belgede sahtecilik yaparak vergi kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 16'sı tutuklandı.