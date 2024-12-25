Mersin'de Yaşlı Çifti Darp Eden Çocuk Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Mersin, 15 Aralık 2023'te yaşanan otobüs olayıyla gündemde. Mersin 2. Çocuk Mahkemesi'nde, belediye otobüsünde yaşlı çift Ramazan (77) ve eşi Hamdiye Polat'ı (71) darbettiği ileri sürülen çocuk sanık A.O.T.'nin (17) yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada, taraf avukatlarının ifadeleri dinlendi. Basın mensuplarının katılımına izin verilmeyen duruşmada, mahkeme ileriki bir tarihe ertelemeye karar verdi.

Duruşmanın ardından Polat ailesi adliye önünde toplandı. Ailenin avukatı Hasan Hüseyin Öztürk, yaptığı açıklamada mahkemenin sanık çocuk hakkında adli kontrol tedbirini kaldırdığını belirtti. Ayrıca, sanıktan imza atma ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırıldığını vurguladı.

Öztürk, bu olay sonucunda Ramazan Polat'ın yaşamını yitirdiğini ifade ederek, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına "kasten öldürme suçu" nedeniyle suç duyurusunda bulundu. "Bu mahkemenin de ağır ceza mahkemesinde görülmesini istiyoruz" diyen Öztürk, konuyla ilgili itiraz süreçlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi. Olay sonrası sanık babanın halen görevde olmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Olayın Ayrıntıları

Olayın meydana geldiği gün, A.O.T. ve babası İsmet T, yaşlı çiftle otobüs sırasında tartışmış ve durumu büyütmüştü. Olay, araç içi kamerası tarafından kaydedilirken, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, babası İsmet T 'ye Ramazan Polat'a karşı "kasten yaralama" suçundan hapis cezası verilmiş ve kendisi tahliye edilmişti. Ramazan Polat çifti ise beraat etmişti.

Fakat, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Ramazan Polat, 21 Mayıs 2024'te hayatını kaybetmişti.

Mersin'de, belediye otobüsündeki yaşlı çifti babasıyla darbettikleri gerekçesiyle hakkında dava açılan çocuk sanığın yargılanmasına devam edildi. Yaşlı çiftin ailesinin avukatı Hasan Hüseyin Öztürk, gazetecilere açıklamada bulundu.