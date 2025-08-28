DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,92 -0,26%
ALTIN
4.483,33 -0,06%
BITCOIN
4.569.610,85 0,86%

Mersin'de Yaya Geçidinde Kaza: Anne ve Kızı Yaralandı

Mersin Toroslar'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 00:43
Mersin'de Yaya Geçidinde Kaza: Anne ve Kızı Yaralandı

Mersin'de Yaya Geçidinde Kaza: Anne ve Kızı Yaralandı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına bir otomobil çarptı. Olay, Mithat Toroğlu Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde gerçekleşti.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AYJ 823 plakalı otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi bildirildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine dair güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturmada önemli delil niteliği taşıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malazgirt Zaferi 1071: Türk Tarihinin Dönüm Noktası
2
Mersin Erdemli'de Plastik Kasa Deposu Yangını Söndürüldü
3
Ankara Altındağ'da Trafikte Sürücüye Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı
4
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
5
TEKNOFEST Mavi Vatan Yarın Başlıyor: İstanbul Tersanesi'nde Deniz Teknolojileri Sergisi
6
Erdoğan: Merkez Bankası Rezervleri 176,5 Milyar Dolarla Rekor Kırdı, Borsada Toparlanma
7
Mısır'dan Almanya'ya Çağrı: İsrail'e Baskı Yapın, Gazze'ye Yardımlar Serbest Bırakılsın

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?