Mersin'de Yaya Geçidinde Kaza: Anne ve Kızı Yaralandı
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne ve kızına bir otomobil çarptı. Olay, Mithat Toroğlu Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde gerçekleşti.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AYJ 823 plakalı otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi bildirildi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine dair güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturmada önemli delil niteliği taşıyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.