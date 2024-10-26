Mersin'de Yıkım Sırasında Kurs Merkezine Zarar Verildi

Mersin'de Yıkım Olayı

Mersin’in Yenişehir ilçesinde, bir metruk bina yıkım çalışması sırasında, düşen molozlar yanındaki yabancı dil kurs merkezine zarar verdi. Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı metruk bir yapıda gerçekleşti.

Yıkım sırasında meydana gelen hasar

Yıkım sırasında düşen molozlar, yandaki kurs binasının duvarına isabet etti. Uygun güvenlik önlemleri alınmadığı için meydana gelen olayda, öğrencilerin bulunmadığı bir zamanda duvarın bir kısmı yıkıldı.

Olayın ardından alınan önlemler

Olayın hemen ardından, bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek herhangi bir tehlikenin önüne geçmeye çalıştı.

Yetkililerin açıklamaları

Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Berna Dinç, ajansa verdiği demeçte, metruk alışveriş merkezinin yıkım çalışmalarının 4 Ekim'de başladığını belirtti. Daha önce, vatandaşlardan gelen toz şikayetleri üzerine denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Dinç, "Firmanın gerekli önlemleri almadan yıkıma devam ettiğini görmemiz üzerine çalışmaları durdurmaları için tebligatta bulunduk. Ancak zabıta ekiplerinin durdurma kararına uymadıkları için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız." şeklinde konuştu.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yıkımı yapılan eski alışveriş merkezinden düşen molozlar yandaki kurs binasında hasara neden oldu.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yıkımı yapılan eski alışveriş merkezinden düşen molozlar yandaki kurs binasında hasara neden oldu.