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Mersin'de Zehirlenme Vakası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Çocuğun Tedavisi Devam Ediyor

Mersin Tarsus’ta zehirlenme riskinden dolayı hastaneye kaldırılan 2 çocuk hayatını kaybetti, 4 çocuğun tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 18:02
Mersin'de Zehirlenme Vakası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Çocuğun Tedavisi Devam Ediyor

Mersin'de Zehirlenme Şüphesi İle Yaşanan Trajedi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 2 çocuk, ne yazık ki yaşamını yitirdi. Olay, Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan bir ailenin mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne başvurmasıyla ortaya çıktı.

Hayatını Kaybeden Çocuklar

İlk müdahalenin ardından, 2 yaşındaki Rana Elyusuf kurtarılamadı. Hastanede tedavi altına alınan diğer bireylerden Ömer Elyusuf (4) da hayata veda etti.

Ağır Durumdaki Çocukların Tedavisi Devam Ediyor

Öte yandan Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), hastanede tedavi edilmeyi reddederek taburcu edildi. Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) ise ağır durumda Mersin'deki diğer hastanelere sevk edilerek tedavi edilmeye devam ediliyor.

Evde Fare Zehri İddiası

Aile ile yapılan görüşmelerde, evde bulunan fare nedeniyle farklı noktalara fare zehri koydukları bilgisi alındı. Bu durum, zehirlenmenin nedenleri arasında gösterildi.

İnceleme Çalışmaları Başlatıldı

Olayın ardından, AFAD ve sağlık ekipleri, koruyucu kıyafetler giyerek ailenin yaşadığı evde detaylı incelemelerde bulundu. Yaşanan bu üzücü olay, Mersin’de ve genel olarak sağlık kurumları arasında büyük bir endişe yarattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 2 çocuk...

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 2 çocuk yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 2 çocuk...

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 2 çocuk yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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