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Mersin'de Zehirlenme Vakası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti, Dört Çocuk Ankara'ya Sevk Edildi

Mersin Tarsus'ta zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırılan iki çocuk hayatını kaybetti, dört çocuğun durumu kritik.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 21:31
Mersin'de Zehirlenme Vakası: İki Çocuk Hayatını Kaybetti, Dört Çocuk Ankara'ya Sevk Edildi

Mersin'de Zehirlenme Olayı: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki çocuk yaşamını yitirdi. Olay, Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu bir ailenin mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurmasıyla ortaya çıktı.

Hayatını Kaybeden Çocuklar

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 yaşındaki Rana Elyusuf ve 4 yaşındaki Ömer Elyusuf, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, aile üyelerinden Memun Elyusuf (34) ve Hazal Duho (29), ilk tedaviye rağmen hastanede kalmayı reddederek taburcu edildi.

Ağır Durumdaki Çocuklar Ankara'ya Sevk Edildi

Hastanede tedavileri devam eden Ahid Elyusuf (9), Selem Elyusuf (4), İlaf Elyusuf (7) ve Selam Duho (1) ise Ankara'da bulunan Etlik ve Bilkent şehir hastanelerine sevk edildi. Bu çocukların sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

İncelemeler Başlatıldı

Ailenin evinde fare zehri bulunduğu belirtilerek, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle konutta incelemelerde bulundu. İlk bulgular, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aile üyelerine etki ettiğini gösteriyor.

Olayın detaylarıyla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 2 çocuk...

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 2 çocuk yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 2 çocuk...

Mersin'in Tarsus ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu 2 çocuk yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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