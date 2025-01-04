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Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mersin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay anı ve detaylar için tıklayın.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 21:44
Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, bir cip ile 3 otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Berdan Viyadüğü mevkiinde gerçekleşti. Plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen araçların karıştığı kaza, bölgedeki diğer sürücüler tarafından bildirildi.

Olay yerine hemen 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın sebebi ve daha fazla detay, incelemelerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

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