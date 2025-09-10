Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı

TAG Otoyolu Mersin Gişeleri'nde çok sayıda araç birbirine girdi

Mersin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mersin Gişeleri mevkisinde yaşandı.

Kazada 2 tır, 1 tanker, 1 kamyon ve 1 otomobil karıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan yaralılardan 4 kişi kentteki hastanelere götürüldü. Ayrıca kamyonda sıkışan bir sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı ve ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyol, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak açıldı.

