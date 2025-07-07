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Mersin'deki Feci Kazada Hayatını Kaybeden 5 Kişi Diyarbakır'da Defnedildi

Mersin'de tıra çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 13:17
Mersin'deki Feci Kazada Hayatını Kaybeden 5 Kişi Diyarbakır'da Defnedildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan trajik bir kazada hayatını kaybeden Şen ailesinin 5 ferdi, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yan yana defnedildi. Kazanın, hacdan dönen yakınlarını görmek için Gaziantep'ten Konya'ya giderken meydana geldiği öğrenildi.

Olay, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde gerçekleşti. Yasin Şen'in (44) kullandığı 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden E.Z. (26) idaresindeki 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarptı. Bu feci kazada sürücü Yasin Şen, eşi Zekiye (41), oğlu Yusuf (14), annesi Fehime (75) ve babası Mahmut Şen (72) yaşamlarını yitirdi; 7 yaşındaki kızı Zeynep Şen ağır yaralandı.

5 kişinin cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketleri Çermik'in Kuşluk Çayırı Mahallesine getirildi. Burada kılınan namazın ardından cenazeler, mezarlığa yan yana defnedildi.

Şen ailesinin kazadan önce, hacdan dönen yakınlarını ziyaret amaçlı Gaziantep'ten Konya'ya gittiği kaydedildi. Hacdan dönen Ahmet Şen (61), "Dayım Mahmut ve ailesi beni ziyarete geldi. Bir gece misafirim oldular. Kahvaltı yaptıktan sonra yola çıktılar. 3-4 saat sonra kaza haberini aldım," şeklinde duygularını paylaştı.

Ayrıca, kazada yaralanan Zeynep Şen'in Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, tır sürücüsü E.Z.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden aynı aileden 1'i...

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden aynı aileden 1'i çocuk 5 kişinin cenazesi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden aynı aileden 1'i...

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden aynı aileden 1'i çocuk 5 kişinin cenazesi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yan yana toprağa verildi.

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