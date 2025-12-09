DOLAR
Mersin'deki Gasp: 801.153 Dolar ve 462.395 TL ile 3 Zanlı Adana'da Yakalandı

Mersin'de bir gıda işletmesinden çalınan paralarla 3 şüpheli, Mersin ve Adana polisinin ortak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 22:53
Mersin'deki Gasp: 801.153 Dolar ve 462.395 TL ile 3 Zanlı Adana'da Yakalandı

Mersin'deki Gasp Olayı Kısa Sürede Çözüldü

Güvenlik kamerası incelemesi ve koordineli operasyon sonucu zanlılar yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de bir gıda işletmesinde çalışanlar, maskeli ve silahlı iki kişinin baskın düzenleyip kendilerini plastik kelepçeyle bağladığını, kasadaki 800 bin dolar ile 400 bin TL'nin alındığını bildirdi. İhbarın ardından Mersin polisi geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmada olayın E.K.K. ve A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği ve zanlıların kiralık bir araçla Mersin'den ayrıldığı saptandı. Bunun üzerine Adana İl Emniyeti ile iletişim kurularak koordinasyon sağlandı.

Takip sonucu şüphelilerin Adana'da bir mola tesisi yakınındaki akaryakıt istasyonunda oldukları belirlendi ve ortak operasyon düzenlendi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda iki zanlı kaçamadan gözaltına alındı.

Araçta ve üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ile 801 bin 153 dolar, 1.340 Euro ve 462 bin 395 TL ele geçirildi. Paranın henüz paylaşılmadan bulunması dikkat çekti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın içeriden destekle planlandığını belirledi. Gasp sırasında mağdur gibi davranan iş yeri çalışanı M.S.A.'nın soygunu iki zanlıyla birlikte organize ettiği tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikatın tamamlandığı, 3 zanlıya ilişkin işlem sonrası adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. Soruşturma ve yasal süreç devam ediyor.

