Mersin'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Saray Mahallesi'nde, çöplükte meydana gelen yangın, ormanlık alana sıçradı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Müdahale Ekipleri Hızla Hareket Geçti

Yangının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu, yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.