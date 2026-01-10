Mersin’den Sudan’a 6. İyilik Gemisi RO QUEEN uğurlandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti iş birliğinde, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda; Mersin Valiliği desteği, Katar Kalkınma Fonu katkıları ve 23 sivil toplum kuruluşu iş birliğiyle hazırlanan yaklaşık 2 bin 600 ton insani yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı’ndan dost ve kardeş ülke Sudana uğurlandı. Yardımlar RO QUEEN adlı gemiyle sevk ediliyor.

Yük içeriği ve amaç

Gemide; un, bakliyat, konserve gıda ürünleri, bebek maması, içme suyu, hijyen kitleri, tıbbi ve sağlık malzemeleri, çadır, battaniye, yatak, giysi ve diğer temel yaşam malzemeleri bulunuyor. Sevkin amacı, Sudan’da süren iç çatışmalar nedeniyle artan insani ihtiyaçlara katkı sağlamaktır.

Uğurlama töreni

Mersin Uluslararası Limanı’ndaki uğurlama programına Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Katar Kalkınma Fonu Temsilcisi Ahmet Yusuf, Katar heyeti, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları katıldı.

Vali Atilla Toros’un açıklaması

Vali Toros, Türk milletinin mazlumların yanında olma geleneğini vurgulayarak şunları söyledi: "Yüce milletimiz nerede bir feryat yükselmişse oraya koşmuş, mazlumun ve mağdurun yanında durmayı tarihin en şerefli payesi saymıştır. Dinine, diline, rengine, ırkına bakmadan elini uzatmış, inancının, kültürünün, köklü medeniyet birikiminin ve medeniyet değerlerinin gereğini yerine getirmiştir."

Toros ayrıca geminin yalnızca insani ihtiyaçları değil, milletin dayanışma ve kardeşlik duygularını da taşıdığını belirterek: "Bugün de bu vesileyle bir kez daha Sudan’a yardım elimizi uzatıyoruz. AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda, valiliğimiz desteği, Katar Kalkınma Fonu iş birliğiyle ve 23 sivil toplum kuruluşumuzun katkılarıyla hazırlanan, insani yardım malzemesi taşıyan yardım gemisini bugün Mersin’den uğurluyoruz. Bu gemi sadece temel insani yardım malzemelerini götüren bir gemi değil, aynı zamanda milletimizin yüreğinden yükselen selamı, duayı ve dayanışma iradesini de beraberinde götürüyor. Mersin olarak bu hayırlı girişimlere aracılık etmenin büyük onurunu yaşıyoruz. Rabbim bu gemiyi esenlikle Sudanlı kardeşlerimize ulaştırsın."

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan’in değerlendirmesi

AFAD Başkanı Pehlivan, Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve AFAD koordinasyonunda sürdürdüğünü belirterek törene ilişkin şu bilgileri verdi: "Bugün Mersin limanımızda dost ve kardeş ülke Sudan’a 6. İyilik Gemisini uğurlamak üzere bir araya geldik."

Pehlivan, Sudan’daki durum ve Türkiye’nin geçmiş yardımları hakkında şunları aktardı: "2000’li yılların başında Sudan ülkesinde başlayan iç çatışmalar, krizler 2023 yılında ileri noktalara maalesef taşınmış... Ülkemiz bu durum karşısında sessiz kalmamış; Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda AFAD’ın organizasyonunda 2024 yılında iki iyilik gemisini arka arkaya göndermek suretiyle toplam yaklaşık 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi ulaştırılmıştır. Geçtiğimiz yıl sonunda, 2025 yılının sonunda aralık ayı içerisinde yerinden edilenlerin barınma ihtiyaçlarının artması üzerine, İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla, Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda aralık ayında buradan üç gemiyi gönderdik; bu üç gemide toplam 30 bin çadır oradaki kardeşlerimize ulaştırıldı."

Bugünkü sevkiyata dair Pehlivan: "Bugün de dost ve kardeş ülke Katar’ın, Katar Kalkınma Fonunun destekleriyle ve ülkemiz için de AFAD’ımızın organizasyonunda 23 sivil toplum teşkilatının katkılarıyla toplamda yaklaşık 2 bin 600 ton malzemeyi bugün itibariyle Sudan’a yola çıkmak üzere uğurluyoruz. Bu 2.600 ton insani yardım malzemesi içerisinde, beslenme ve gıda malzemeleri, hijyen ve tıbbi malzemeleri, çadır gibi barınma malzemeleri ve orada çok ihtiyaç duyulan benzeri malzemeler bulunmaktadır."

Pehlivan ayrıca Gazze’ye yürütülen yardım çalışmalarına değinerek: "Biliyorsunuz Gazze’de İsrail’in zulmü altında olan kardeşlerimize yönelik de çok yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda da en son 19. iyilik gemisini göndermiştik, önümüzdeki hafta da 20. iyilik gemisi inşallah Gazze’ye doğru, öncelikle El-Ariş Limanı’na (Mısır), oradan da Gazze’ye ulaşmak üzere yola çıkacak. Bugüne kadar toplamda 14 uçak ve 19 iyilik gemisi artı 20’ncisini de göndereceğiz ve oraya toplamda yaklaşık 105 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırdık."

Pehlivan, yardım faaliyetlerinin maddi boyutunun ötesinde manevi anlamına dikkat çekerek: "Bu iyilik gemileriyle sadece malzeme değil, aziz milletimizin dualarını, temennilerini ve iyi dileklerini de gönderiyoruz. İnşallah bu yardımlar sayesinde Sudan’daki kardeşlerimiz bir gün olması gereken yaşam standartlarına kavuşacaktır."

Konuşmaların ardından dua edildi; protokol üyeleri limandan ayrılan gemiyi el sallayarak uğurladı. RO QUEEN adlı 6. İyilik Gemisi, Sudan’a doğru seyrine başladı.

