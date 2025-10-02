Mersin Erdemli'de Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 16 Yaşındaki Sürücü Öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet-kamyonet çarpıştı: 16 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi
Kaza Detayları
Kocahasanlı Mahallesi'ndeki kavşakta, Hüseyin Sezer idaresindeki 33 BCT 785 plakalı motosiklet ile Arif Kemal T. yönetimindeki 33 AE 786 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Müdahale ve Sonuç
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 16 yaşındaki Hüseyin Sezer ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezer, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Sezer'in, Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.