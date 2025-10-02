Mersin Erdemli'de Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 16 Yaşındaki Sürücü Öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde Kocahasanlı Mahallesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazada 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hüseyin Sezer hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:51
Mersin Erdemli'de Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 16 Yaşındaki Sürücü Öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet-kamyonet çarpıştı: 16 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Kaza Detayları

Kocahasanlı Mahallesi'ndeki kavşakta, Hüseyin Sezer idaresindeki 33 BCT 785 plakalı motosiklet ile Arif Kemal T. yönetimindeki 33 AE 786 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Müdahale ve Sonuç

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 16 yaşındaki Hüseyin Sezer ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezer, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Sezer'in, Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını...

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 15 Araca Çarptı: 3 Yaralı
2
Ankara Başsavcılığı, İsrail'in 'Küresel Sumud' Filosu Saldırısını Resen Soruşturuyor
3
İsrail'in 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Buenos Aires ve Bogota'da Protesto Edildi
4
Rüstem Paşa Camii Çini Motifleri Paneli İstanbul'da — 77.565 Yaprak İncelendi
5
Fransa'da Gölge Filoya Ait Tankerde 2 Kişi Gözaltına Alındı
6
Bolu'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
2. İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda Vefa Ödülü Hasan Nail Canat Adına Verildi

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat