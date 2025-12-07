Mersin Erdemli'de Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi'nde kontrolden çıkan 33 E 0736 plakalı otomobil takla attı; sürücü Y. E. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:21
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla attı ve sürücü yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde, Mersin Antalya D-400 Karayolunun Mersin istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Y. E. yönetimindeki 33 E 0736 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atıp ters döndü.

Müdahale ve Soruşturma

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık ekibi ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

