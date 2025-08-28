Mersin Erdemli'de Plastik Kasa Deposu Yangını Söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde plastik kasa deposu yangını söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir plastik kasa deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı bildirilmezken, maddi hasar oluştu.

Olayın detayları

Yangın, Koyuncu Mahallesi'ndeki plastik kasa deposunda henüz belirlenemeyen nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Müdahale ve hasar

Müdahale sırasında yoğun duman nedeniyle 2 itfaiye eri etkilendi; bu kişiler olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi. Yangın nedeniyle depo ile bitişikteki iki katlı evde hasar meydana geldi.

Depo sahibi ve aile

Bu arada, depo sahibi Ahmet Özdinli ile ailesinin yangının çıktığı sırada oğullarının düğününde oldukları öğrenildi.