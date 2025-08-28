DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,92 -0,26%
ALTIN
4.483,33 -0,06%
BITCOIN
4.569.610,85 0,86%

Mersin Erdemli'de Plastik Kasa Deposu Yangını Söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi'ndeki plastik kasa deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; depo ve bitişik iki katlı ev zarar gördü.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 01:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 01:10
Mersin Erdemli'de Plastik Kasa Deposu Yangını Söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde plastik kasa deposu yangını söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir plastik kasa deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı bildirilmezken, maddi hasar oluştu.

Olayın detayları

Yangın, Koyuncu Mahallesi'ndeki plastik kasa deposunda henüz belirlenemeyen nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Müdahale ve hasar

Müdahale sırasında yoğun duman nedeniyle 2 itfaiye eri etkilendi; bu kişiler olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi. Yangın nedeniyle depo ile bitişikteki iki katlı evde hasar meydana geldi.

Depo sahibi ve aile

Bu arada, depo sahibi Ahmet Özdinli ile ailesinin yangının çıktığı sırada oğullarının düğününde oldukları öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malazgirt Zaferi 1071: Türk Tarihinin Dönüm Noktası
2
Mersin Erdemli'de Plastik Kasa Deposu Yangını Söndürüldü
3
Ankara Altındağ'da Trafikte Sürücüye Saldırı: 4 Şüpheli Tutuklandı
4
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
5
TEKNOFEST Mavi Vatan Yarın Başlıyor: İstanbul Tersanesi'nde Deniz Teknolojileri Sergisi
6
Erdoğan: Merkez Bankası Rezervleri 176,5 Milyar Dolarla Rekor Kırdı, Borsada Toparlanma
7
Mısır'dan Almanya'ya Çağrı: İsrail'e Baskı Yapın, Gazze'ye Yardımlar Serbest Bırakılsın

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?