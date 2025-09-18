Mersin Erdemli'de Trafik Kazası: Yaya Uğur Kol (40) Hayatını Kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde Tırtar Mahallesi D400 kara yolunda 33 JG 5329 plakalı hafif ticari aracın çarptığı yaya Uğur Kol (40) hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:01
Kaza Tırtar Mahallesi D400 kara yolunda meydana geldi

Mersin in Erdemli ilçesinde bir yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 33 JG 5329 plakalı hafif ticari araç, Tırtar Mahallesi D400 kara yolunda Uğur Kol (40)'a çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Uğur Kol'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından ceset, hastane morguna kaldırıldı.

