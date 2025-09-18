Mersin Erdemli'de Trafik Kazası: Yaya Uğur Kol (40) Hayatını Kaybetti
Kaza Tırtar Mahallesi D400 kara yolunda meydana geldi
Mersin in Erdemli ilçesinde bir yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 33 JG 5329 plakalı hafif ticari araç, Tırtar Mahallesi D400 kara yolunda Uğur Kol (40)'a çarptı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Uğur Kol'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından ceset, hastane morguna kaldırıldı.