Mersin Göksu Deltası'ndaki Yangına Müdahale Devam Ediyor

Mersin'deki Yangın Denetim Altına Alınmaya Çalışılıyor

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Deltadaki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Arazinin bataklık olması nedeniyle yangına müdahalede güçlük çeken ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.