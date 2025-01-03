Mersin'in Kurtuluş Günü: 103. Yıl Coşkuyla Kutlandı

Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlandı

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, kent genelinde gerçekleştirilen etkinliklerle anlamlı bir şekilde kutlandı. Mersin Valiliği tarafından düzenlenen program, Mersin Tren Garı'nda temsili heyetin karşılanmasıyla başladı.

Etkinlikte, kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar, Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüyerek yürüyüş gerçekleştirdi. Burada düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı da okundu. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Tuğamiral Mehmet Savaş Eser ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, alana gelen katılımcılarla bir araya gelerek, kentin düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı.

Vali Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, Mersin'in birçok alanda kaydettiği ilerlemeleri vurguladı. Pehlivan, kentteki en büyük projelere değinerek, "Mersin'imizin en büyük yatırımlarından biri olan Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı. Ayrıca, Sorgun Barajı'nın açılışı da gerçekleştirildi. Akkuyu Nükleer Santrali'nde birinci ünite tamamlanma aşamasına geldi ve bakanlıklarımızın yatırım programı çerçevesinde 500 üzerinde projenin 186'sı tamamlandı." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Mersin'i daha iyi noktalara taşımak için çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.

Programın ilerleyen bölümlerinde halk oyunları gösterileri ve öğrenciler tarafından şiir okumaları yapıldı. Törende, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verirken, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin helikopterle gerçekleştirdiği "üzüm salkımı" gösterisi büyük beğeni topladı. Ayrıca, Jandarma Merasim Bölük Komutanlığı'nın "tüfekli hareketler" gösterisi de katılımcılardan alkış aldı.