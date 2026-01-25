Mersin Kariyer Merkezi'nden STK Buluşması: Sürdürülebilir İstihdam

Mersin Kariyer Merkezi'nden STK buluşması: Sürdürülebilir istihdam

Eğitim, iş dünyası ve sivil toplumla yürütülen iş birliklerini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, bir kez daha sivil toplum kuruluşu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda sürdürülebilir istihdam için iş dünyasının ihtiyaçları ile gençlerin potansiyelinin aynı zeminde buluşmasının önemi vurgulandı.

Toplantıda, Kariyer Merkezi'nin iş arayanlar, öğrenciler, gençler ve iş dünyasına sunduğu hizmetler hakkında bilgi verildi. Ayrıca 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan ‘Kampüs Mersin’ ve ‘Garaj Mersin’ projelerinin kente sağlayacağı katkılar paylaşıldı.

Gençlere yönelik uygulamalı destekler

Gençlerin ve iş arayanların iş hayatına daha donanımlı hazırlanmasını hedefleyen çalışmalar kapsamında mülakat simülasyonları, iş arama danışmanlığı, istihdam becerileri eğitimleri ve işgücü piyasasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri anlatıldı. Kariyer Merkezi'nin yalnızca iş bulmaya değil, sürdürülebilir kariyer inşasına odaklandığı aktarıldı.

Yeni projeler, sivil toplumun kurumsal kapasitesini artıracak

Toplantıda, bu yıl hayata geçirilmesi planlanan ‘Kampüs Mersin’ ve ‘Garaj Mersin’ projelerinin öğrenci kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, girişimciler ve iş dünyası için yeni buluşma ve gelişim alanı sunacağı belirtildi. Bu projelerin eğitim programları, ortak projeler, networking etkinlikleri ve üye buluşmaları için modern bir altyapı oluşturacağı; özellikle sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesini güçlendireceği vurgulandı.

İş birliklerimizi sahada karşılığı olan projelere dönüştürüyoruz

Büyükşehir Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ise toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Gençler, iş dünyası ve sivil toplumla birlikte üreten bir ekosistem olmayı hedefliyoruz. Değerli sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz temaslar, projelerimizin sahadaki karşılığını güçlendiriyor. Önümüzdeki süreçte hayata geçecek olan ‘Kampüs Mersin’ ve ‘Garaj Mersin’ projeleriyle bu iş birliklerini somut platformlara taşımayı hedefliyoruz. Amacımız; gençlerin, kurumların, iş dünyasının ve sivil toplumun aynı vizyon etrafında buluştuğu güçlü ve sürdürülebilir bir kariyer ve gelişim modeli oluşturmak".

Toplantıda ayrıca kariyer merkezi, iş dünyası ve sivil toplum arasındaki iş birliğinin, kentin insan kaynağını geliştiren ve gençleri geleceğe hazırlayan önemli bir sinerji oluşturduğu; bu tür projelerin Mersin’in kalkınma vizyonuna doğrudan katkı sunduğu kaydedildi.

