Mersin Mut'ta Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: 2 Yaralı

Kaza Karadiken Mahallesi'nde meydana geldi

Mersin'in Mut ilçesinde, Mut-Mersin kara yolu Karadiken Mahallesi mevkiinde bir otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kazada, sürücü B.B. (27) yönetimindeki 42 AHJ 664 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarparak durdu.

Olayda araçta yolcu olarak bulunan S.B. (61) ile sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

