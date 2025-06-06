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Mersin Plajları Bayram Tatilcilerini Ağırlıyor

Mersin'in plajları Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi görüyor, tatilciler deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 15:20
Mersin Plajları Bayram Tatilcilerini Ağırlıyor

Mersin'de Bayram Tatili Coşkusu

Mersin’in Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlar, Kurban Bayramı tatilini denizde geçirmek isteyen tatilcileri ağırlıyor. Hava sıcaklığının 33 °C, deniz suyu sıcaklığının ise 23 °C ölçüldüğü kentte, ilçenin popüler plajları Kızkalesi, Susanoğlu ve Yapraklı Koy tatilciler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Tatilciler, plajda güneşlenmenin yanı sıra denizde yüzerek de keyifli anlar geçiriyor. Ayrıca, tekne turlarına katılan yerli ve yabancı turistler, koyları keşfetmeyi ihmal etmiyor. Plajlardaki yoğunluk, dron ile havadan görüntülenerek gözler önüne seriliyor.

Yapraklı Koy'dan Beklentiler Yükseliyor

Yapraklı Koy işletme sahiplerinden Mesut Öztürk, bayram tatili ile artan yoğunluktan dolayı oldukça memnun olduklarını belirtti. Tatilcilerin huzurlu ve mutlu bir şekilde vakit geçirmesi için gereken tüm çabayı gösterdiklerini ifade eden Öztürk, "Yapraklı Koy zaten marka, Silifke’nin incisi. Bayramın kalan günlerinde daha yoğun olacağız. Vatandaşlarımızı kurbanlarını kestikten sonra bölgeye bekliyoruz," dedi.

Tatilcilerin Yorumları

Kızkalesi plajındaki ziyaretçilerden Rengin Ertürk, Ankara'dan geldiklerini söyleyerek, "Kızkalesi'ni görmek istediğimiz için kente geldik. Hem eğleneceğiz hem denize gireceğiz," ifadelerini kullandı. Diyarbakır'dan Mersin'e gelen Mustafa Özdemir ise ilçede güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Hatay'dan gelen Nedim Solmaz da, "Kızkalesi'ne her gelişimde memnun kaldım, denizi çok güzel. Bayram tatilini burada geçireceğim," şeklinde konuştu.

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlarda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla...

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlarda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik arttı. Tatilciler, Yapraklı Koy plajında vakit geçirdi.

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlarda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla...

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerindeki plajlarda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik arttı. Tatilciler, Yapraklı Koy plajında vakit geçirdi.

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