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Mersin Silifke Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Silifke'deki orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. 21 kişi hastaneye kaldırıldı, 19'u taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 16:11
Mersin Silifke Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin Silifke'de Orman Yangını Kontrol Altında

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Gece çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla tekrar havadan müdahaleye başladı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınmış olsa da, tamamen söndürülmesi için mücadele devam ediyor.

Yangının Etkileri ve Yardım Çalışmaları

Yangın sebebiyle Çadırlı ve Bahçederesi mahallerindeki bazı ev, kümes ve ahır zarar gördü. Bahçederesi Mahallesi'nden bir vatandaş, evinin ve bahçesinin yandığını, 25 kümes hayvanının telef olduğunu aktardı. Diğer bir vatandaş ise tahliye nedeniyle eşyalarını güvenli bölgeye taşıdıktan sonra alevlerin kontrol altına alınmasının ardından evine dönebildi.

Hastaneye Sevkler ve Sağlık Durumu

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yangın esnasında dumandan etkilenme ve düşme sebebiyle 21 vatandaş ve görevli hastaneye sevk edildi. Bu kişilerden 19'u tedavi sonrası taburcu edilirken, 2 orman işçisinin tedavisi hastanede devam ediyor.

Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Yangından etkilenen bölgelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlamıştır. Yangında can kaybı yaşanmamış olması sevindirici bir haber. Tüm ekiplere ve yanan alanlarda mücadele edenlere teşekkürlerimizi sunarız.

Mahalleyi Boşaltma Kararları

Yangın sebebiyle etkili olan Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silifke'deki yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına...

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına müdahale devam ediyor. Gece çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına...

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına müdahale devam ediyor. Gece çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

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