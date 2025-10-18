Mersin Tarsus'ta doğal gaz hattında yangın: 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde doğal gaz hattında yangın: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Akşemsettin Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yürütülen çalışma sırasında doğal gaz hattında sızıntı oluştu. Sızıntının alev alması sonucu yangın çıktı.

Olay anı ve yaralananlar

Çalışma sırasında sızıntıyı fark eden işçi B.Ö. (49), ilgili doğal gaz firmasına ihbarda bulunduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Yangında B.Ö. ile bölgede bulunan B.Ç. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Müdahale ve tahliyeler

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve ilgili doğal gaz firmasının acil müdahale ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; daha sonra B.Ç., ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve doğal gaz firması ekiplerinin ortak çalışmasıyla yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yaka kameralarıyla kaydedildi.

