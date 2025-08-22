Mersin Tarsus'ta Minibüs-Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin Tarsus'ta Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

D-400 Musalla kavşağında meydana gelen kaza

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada bir minibüs ile bir motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 kara yolu Musalla kavşağında gerçekleşti. E.Y. (22)33 M 5110 plakalı minibüs, Duran D. (38) idaresindeki 33 P 6277 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan D.D. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Duran D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.