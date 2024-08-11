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Mersin Tarsus'ta Silahlı Kavga: 3 Ölü, 5 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 21:01
Mersin Tarsus'ta Silahlı Kavga: 3 Ölü, 5 Yaralı

Mersin Tarsus'taki Silahlı Kavga Şok Etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen bir silahlı çatışma, bir kez daha toplumsal huzursuzluğu gözler önüne serdi. İki grup arasında meydana gelen kavga sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi ve 5 kişi yaralandı.

Tartışma Restoranda Başladı

Olay, Sucular Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde, "yol verme meselesi" yüzünden başlayan tartışma ile patlak verdi. İlk olarak birbiriyle sözlü tartışmaya giren iki grup, kısa sürede karşılıklı silah çekmeye gitti.

T taraflar, tabanca ve tüfek ile birbirlerine ateş açtı. Bu silahlı çatışma sonucunda 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

Hızla Müdahale Edildi

Olayın ardından, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi olay yerine intikal etti. Yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastanelere sevk edildi.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelere devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5...

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5...

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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