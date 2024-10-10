Mersin Valisi Pehlivan: Cinsel Saldırı İddiaları Asılsız

Mersin'deki Cinsel Saldırı İddiaları Reddedildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin KYK Kız Yurdu'nda bir öğrencinin cinsel saldırıya uğradığına dair ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Olayla İlgili Açıklamalar

Yaptığı basın açıklamasında, akşam saatlerinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Müfide İlhan Kız Öğrenci Yurdu'nda iki kız öğrenciye yönelik rahatsız edici sözler söylendiği yönünde gelen ihbar üzerine, emniyet birimlerinin hızla olay yerine gittiğini belirtti.

Vali Pehlivan, yapılan görüşmelerde mağduriyet veya şikayet konusunun olmadığını vurgulayarak, sosyal medya üzerindeki yayımlar nedeniyle yurt dışında toplanan öğrencilerin herhangi bir tehlikenin olmadığını anlayarak yurtta kaldıkları yerlere döndüklerini belirtti.

Yasal Süreç Devam Ediyor

Pehlivan, "Sosyal medya platformlarında yer alan cinsel saldırı iddiaları tamamen asılsızdır." diyerek, bu tür yalan haberlerle ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldığını ifade etti. Ayrıca, yalan haber yayımlayan hesaplarla ilgili yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.

Öğrencilerin huzurunun ve güvenliğinin bir öncelik olduğunu vurgulayan Vali, provokatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Pehlivan'a, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz de eşlik etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan (sağ 2), yurtta kalan kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamasında Pehlivan'a, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak (sol 2), İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk (sağda) ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz (solda) eşlik etti.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan (sağ 2), yurtta kalan kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Açıklamasında Pehlivan'a, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak (sol 2), İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk (sağda) ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz (solda) eşlik etti.