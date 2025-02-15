Merve Taşkın'a 'Ev Hapsi' Kararı!

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, gerçekleştirdiği bir paylaşım sebebiyle gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili paylaşımı dolayısıyla gözaltına alınan Taşkın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli Süreç ve Gelişmeler

Tahkikata devam eden Taşkın, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Merve Taşkın, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, yapılan incelemeler sonucunda Taşkın'ın ev hapsine alınmasına karar verdi. Bu karar, sosyal medyada büyük ses getirdi. Adli süreç ve olası gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecek.