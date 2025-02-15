Merve Taşkın Adliyeye Sevk Edildi: Sosyal Medya Paylaşımı Neden Oldu

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Merve Taşkın adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:17
Merve Taşkın Adliyeye Sevk Edildi: Sosyal Medya Paylaşımı Neden Oldu

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yapmış olduğu bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Taşkın'ın sosyal medya hesabında 14 Şubat Sevgililer Gününi konu alan paylaşımını incelemeye aldı.

Tahsı özel mülkiyet ve ahlaka aykırı içerik barındırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Merve Taşkın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi, medyanın dikkatini çekti. Bu olay, sosyal medya paylaşımının sonuçları ve ifade özgürlüğü üzerine tartışmaları da beraberinde getirebilir.

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Merve Taşkın Adliyeye Sevk Edildi: Sosyal Medya Paylaşımı Neden Oldu
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