Merz: İsrail'in Gazze Harekatı "Kabul Edilemez"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze'deki askeri operasyonları 'kabul edilemez' buldu; Nasır Hastanesi saldırısı ve artan sivil ölümlerine tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:00
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Belçika Başbakanı Bart De Wever ile görüşmesinin ardından başkent Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail ordusunun Gazze'deki son saldırılarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Merz, İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri harekatı genişletme kararından endişe duyduklarını ve daha fazla sivil ölümünden korktuklarını söyledi.

Merz'in sözleri şöyle: "İsrail hükümetinin orada yaptıkları ve İsrail ordusunun İsrail hükümetinin iradesini yerine getirmek için yaptıkları kabul edilemez. Dünkü olay (İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırması) da Hamas'a karşı tamamen haklı olan eylemlerin üzerine ağır bir gölge düşürüyor."

"Sivil halk arasında, olaya dahil olmayan üçüncü taraflar arasında, hastane personeli, hastalar ve gazeteciler arasında meydana gelen bu kayıplar, bu büyük çaplı askeri harekatın sonuçlarıdır." Merz, ayrıca İsrail'in Gazze şehrini işgal etmek için yürüttüğü genişletilmiş askeri operasyona da karşı olduğunu yineledi.

Nasır Hastanesi'ne Saldırı ve Kayıplar

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'de görev yapan Meryem Ebu Dekka, NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

