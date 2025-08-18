Merz: Rusya-Ukrayna Toplantısı Ateşkes Olmadan Olmaz

Almanya Başbakanı'nın açıklaması

Almanya Başbakanı Merz, Rusya-Ukrayna arasında yapılacak bir sonraki toplantıya ilişkin değerlendirmesinde ateşkes vurgusu yaptı. Merz, toplantının şartlarına dair şunları söyledi: "Bir sonraki toplantının (Rusya-Ukrayna arasında) ateşkes olmadan gerçekleşeceğini hayal edemiyorum. Öyleyse bunun üzerinde çalışalım".

Merz'in sözleri, taraflar arasında öncelikli hedefin ateşkes sağlanması gerektiğini ve toplantı gündeminin bu hedef üzerinden şekillenmesi gerektiğini işaret ediyor. Açıklama, görüşmeler öncesi ateşkes çağrısını net bir biçimde ortaya koyuyor.