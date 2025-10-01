Merz'ten AB'ye çağrı: Bürokrasi azaltılmalı

Başbakan Friedrich Merz, Berlin'de kabine sonrası yaptığı açıklamada AB düzenlemelerindeki yoğunluğun sona ermesi gerektiğini belirterek bürokrasinin azaltılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:07
Merz'ten AB'ye çağrı: Bürokrasi azaltılmalı

Merz'ten AB'ye bürokrasi uyarısı

Şansölye, Berlin'deki kabine toplantısı sonrası düzenleme yükünü ele aldı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'deki kabine toplantısının ardından Avrupa Birliği'ndeki bürokrasinin azaltılması gerektiğini vurguladı.

Merz, "Avrupa sanayisinin rekabet gücü, Avrupa Birliği'nde iki yıldır ele aldığımız temel konu oldu. Bunun Avrupa Birliği düzenlemelerine de yansıması gerekiyor. Bu düzenleme yoğunluğu devam edemez. Bu çok fazla." ifadelerini kullandı.

AB'nin ve Avrupa Komisyonu'nun bürokrasiyi azaltma sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayan Merz, "Bu konudaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Orada da köklü düzeltmelere ihtiyaç var." diyerek ısrarcı olacaklarını bildirdi.

Merz ayrıca, Rusya'nın savaş nedeniyle AB'deki dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya savaş tazminatı kredisi olarak verilmesi önerisinin de görüşülmekte olduğunu söyledi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Antalya Kitap Fuarı 3 Ekim'de açılıyor: Zülfü Livaneli onur konuğu
4
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
5
Merz'ten AB'ye çağrı: Bürokrasi azaltılmalı
6
Ankara'da 3 ilçe susuz kalacak: Altındağ, Mamak, Gölbaşı'ya su kesintisi
7
Van'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması Başladı

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam