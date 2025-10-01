Merz'ten AB'ye çağrı: Bürokrasi azaltılmalı

Merz'ten AB'ye bürokrasi uyarısı

Şansölye, Berlin'deki kabine toplantısı sonrası düzenleme yükünü ele aldı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'deki kabine toplantısının ardından Avrupa Birliği'ndeki bürokrasinin azaltılması gerektiğini vurguladı.

Merz, "Avrupa sanayisinin rekabet gücü, Avrupa Birliği'nde iki yıldır ele aldığımız temel konu oldu. Bunun Avrupa Birliği düzenlemelerine de yansıması gerekiyor. Bu düzenleme yoğunluğu devam edemez. Bu çok fazla." ifadelerini kullandı.

AB'nin ve Avrupa Komisyonu'nun bürokrasiyi azaltma sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayan Merz, "Bu konudaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Orada da köklü düzeltmelere ihtiyaç var." diyerek ısrarcı olacaklarını bildirdi.

Merz ayrıca, Rusya'nın savaş nedeniyle AB'deki dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya savaş tazminatı kredisi olarak verilmesi önerisinin de görüşülmekte olduğunu söyledi.