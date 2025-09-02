DOLAR
Merz: Ukrayna için En Önemli Güvenlik Garantisi Ordunun Yeterli Desteği

Almanya Başbakanı Merz, Ukrayna’ya en önemli güvenlik garantisinin ordusuna yeterli destek sağlamak olduğunu vurguladı; Cenevre görüşmesini önerecek.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 17:26
Merz: Ukrayna için En Önemli Güvenlik Garantisi Ordunun Yeterli Desteği

Merz: Ukrayna için en önemli güvenlik garantisi ordunun yeterli desteği

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin’de İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna’ya ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Gönüllüler Koalisyonu toplantısı

Merz, perşembe günü çevrim içi düzenlenecek olan "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısında Ukrayna’ya ilişkin durumun birlikte analiz edileceğini ve sağlanacak ek yardımların ele alınacağını söyledi. Güvenlik garantilerinin de toplantıda rol oynayacağını belirterek, "Ancak şu anda verebileceğimiz en önemli güvenlik garantisi, Ukrayna ordusuna bu ülkeyi savunma çabalarında yeterli desteği sağlamak. Bunu sürdürmek istiyoruz." dedi.

Cenevre önerisi

Merz, olası ateşkes ve barış müzakerelerine ilişkin görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, Ukrayna’nın uzun vadede kendisini savunabilecek durumda olması gerektiğini ve Almanya’nın buna yardımcı olmak istediğini kaydetti. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasında olası görüşmeler için Cenevre’nin uygun bir yer olduğunu savunarak bunu Gönüllüler Koalisyonu toplantısında önereceğini söyledi.

İsrail’e yaptırım ve AB tutumu

Bir gazetecinin Almanya’nın İsrail’e yaptırım uygulanması konusundaki tutumunun ne olması gerektiğine ilişkin sorusunu yanıtlayan Merz, konunun görüşmede gündeme gelmediğini belirtti. Önce Avrupa Birliği’nde bir anlaşma olması gerektiğini söyleyen Merz, "Ancak bu konuda çok farklı görüşler olduğunu da biliyorsunuz. Almanya, AB’de şu anda tartışılan önerilerin tümüne de katılmayacak." diye konuştu.

İsviçre ile işbirliği ve tarafsızlık

Merz, İsviçre ile Almanya ve AB arasındaki işbirliğinin genişletilmesini istediğini, İsviçre’nin ABD’nin gümrük tarifelerinden büyük ölçüde etkilendiğini ve bu yüzden Avrupa’da daha yakın işbirliği gerektiğini ifade etti. İsviçre’nin AB üyeliğinin şu an gündemde olmadığını da ekledi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Keller-Sutter ise İsviçre’nin tarafsızlığının halkın kimliğinin bir özelliği olduğunu vurgulayarak, gümrük tarifelerine ilişkin sorunu İsviçre’nin kendisinin çözmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna ve Rus tarafıyla temasta olduklarını belirten Keller-Sutter, görüşmelerin Cenevre’de yapılmasına hazır olduklarını ifade etti. Ancak öncelikle tarafların birbirleriyle konuşmasının ve savaşın sona erdirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Ne kadar iyi bir konferans yeri sunarsanız sunun, insanlar birbirleriyle konuşmaya istekli değilse bir anlamı yok." dedi.

