Mescid-i Aksa'ya Ekim Ayında 23 Baskın Düzenlendi

Mescid-i Aksa'ya Yönelik Baskınlar

Filistin topraklarında yaşanan gerginlik devam ederken, geçtiğimiz ay İsrailli güçler, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya 23 kez baskın düzenledi.

Raporun Detayları

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, İsrailli radikal grupların Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camisine yönelik ihlalleri ele alındı. Ekim ayında Mescid-i Aksa'ya 9 bin 721 kişinin baskın gerçekleştirdiği bildirildi.

Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa Ziyareti

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, 16-23 Ekim tarihleri arasında "Sukot (Çardaklar) Bayramı" kapsamında Aksa'ya baskın yaptığı hatırlatıldı. Raporda, Ben-Gvir'in bu baskın sırasında yaptığı açıklamaların, Kudüs'teki yeni provokasyonların işareti olduğu vurgulandı.

Harem-i İbrahim Camisi'ndeki İhlaller

Raporda ayrıca, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller de yer aldı. İsrail'in 95 kez ezanın okunmasına engel olduğu ve caminin 7 gün süreyle kapatıldığı bildirildi. Harem-i İbrahim Camisine yapılan baskınlarda, İsrail bayrakları taşındığı ifade edildi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Rapor, İsrail'in işgal altındaki kutsal mekanlara yönelik ihlallerinin arttığını belirterek, uluslararası toplumdan müdahale çağrısı yaptı.

Mescid-i Aksa'nın Statüsü

Mescid-i Aksa, 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasıyla Ürdün Vakıflar İdaresi tarafından yönetiliyor. Ancak 2003'ten itibaren, Yahudilerin sadece izinle girebildiği bu kutsal mekana düzenlenen baskınlar, Müslümanların haklarını ihlal etmekte olduğu belirtiliyor.

Baskınların Sonuçları

Mescid-i Aksa içinde Kıble Mescidi ve Kubbetu's Sahra Camisi gibi önemli yapılar yer almakta, ancak fanatik grupların ibadet etme girişimleri, uluslararası platformda eleştirilere yol açmaktadır.